Orbassano, chiusura dello stabilimento Amazon: la Filt Cgil chiede di convocare un tavolo urgente

Un tavolo istituzionale urgente per affrontare il presente, ma soprattutto il futuro dello stabilimento Amazon di Orbassano, presso l'Interporto, denominato "Nord 35". A chiederlo è la Filt Cgil di Torino, tramite la sua segreteria, facendo seguito a numerose puntate precedenti di quella che ormai una vera telenovela con preoccupanti risvolti occupazionali.



Tutto è cominciato nel mese di giugno, con la comunicazione ufficiale da parte di AFS Service di porre uno stop all'attività nell'area alle porte di Torino. Ne sono seguiti incontri e tavoli (come quello dello scorso 6 luglio) in cui anche la Regione chiedeva chiarezza e un piano futuro. Sul tavolo, ovviamente, strumenti e ammortizzatori per cercare di tamponare la situazione, con la prospettiva di salvare i posti di lavoro magari destinando gli addetti ad altri siti presenti nella zona.