Licenziamenti Afs, la Cgil: "Amazon spadroneggia, la Regione Piemonte tace e si ritira"

"Il confronto con l'azienda Afs Service srl c/o Interporto SITO Orbassano, ad oggi non ha visto nessun avanzamento significativo e l’Assessora al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino tace e si ritira, sorda, ostinandosi a non convocare il tavolo istituzionale che provi a ricomporre la vertenza, confermando disinteresse per le lavoratrici e i lavoratori di Afs e loro famiglie, caratterizzando in modo ineccepibile il suo mandato da Assessore". A denunciarlo è la Cgil.

"Denunciamo il mancato rispetto degli impegni sottoscritti al tavolo regionale in seno all’Assessorato ai Trasporti del 6 luglio u.s. ove si impegnava a partecipare al successivo tavolo istituzionale nel quale avrebbe espresso parere sul piano presentato da AFS SERVICE S.r.l. e valutato le migliori ipotesi di intervento regionale l’attivazione degli ammortizzatori in deroga e valutazione di accesso alla NASPI”.

"Denunciamo il mancato impegno a seguito di votazione positiva della Giunta Regionale Piemonte, O.d.g. 25 Luglio u.s. ad attivarsi con urgenza nel portare la trattativa al tavolo al fine di salvaguardare i posti di lavoro in AFS, richiamando AMAZON alla responsabilità sociale con impegno ad assorbire i lavoratori AFS applicando a loro favore una priorità nelle future stabilizzazioni nei siti presenti o di prossima apertura nel territorio".

"Il Disinteresse della Regione Piemonte nel non convocare il tavolo istituzionale a favore delle lavoratrici e dei lavoratori di AFS, di fatto abbandonandoli senza salario, ha indotto AFS con un comunicato a tutto il personale in forza, senza colpo ferire che dal mese di agosto non garantirà più le retribuzioni attenendosi solo al versamento delle contribuzioni, contravvenendo secondo noi alla Legge ed al CCNL. Denunciamo – Che Amazon non è ancora intervenuta per garantire una composizione della vertenza che prevedesse la ricollocazione (o un impegno) del personale AFS nei propri siti Piemontesi nonostante tutto alimentando la via di lasciare a casa i lavoratori senza salario ritenendo che il problema sia unicamente del fornitore AFS scaricando i disagi sulla collettività, distruggendo sensibilmente una parte del tessuto sociale disinteressandosi delle eventuali possibili ricadute occupazionali".