Stellantis, passi avanti a Roma per il piano con Governo e parti sociali: "Ma 500 e 600 devono essere fatte a Mirafiori"

Il 30 agosto 2023: ecco la prossima data da cerchiare sul calendario per attendere novità sul futuro di Stellantis, in Italia e quindi anche a Torino. E' quanto emerge dall'incontro che si è tenuto questa mattina a Roma, negli uffici del ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) guidato da Adolfo Urso. Al tavolo (direttamente o collegati a distanza) erano presenti i segretari nazioanli di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, il segretario confederale Cisl Giorgio Graziani e i rappresentanti principali della categoria metalmeccanici (Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Uglm).

Da settembre a fine anno

Sarà invece il 10 settembre il giorno in cui si potrebbe arrivare a un piano condiviso tra il Gruppo e il Governo. Ultima tappa, infine, il 31 dicembre: l'ultimo giorno dell'anno che potrebbe coincidere con la stipula dell'accordo di programma.