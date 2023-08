Montaldo, il 2024 porterà con sé le nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Nei primi mesi del 2024 il Comune di Montaldo Torinese avrà le prime colonnine per la ricarica delle autovetture elettriche. Saranno realizzate e fruibili dai cittadini montaldesi e da tutti gli abitanti del territorio della collina torinese, e saranno collocate in piazza Superga . Sarà la prima delle tre installazioni che saranno previste sul territorio di Montaldo.

L’Accordo sottoscritto avrà durata decennale e prevede l’installazione di altre due postazioni di ricarica al Circolo Polisportivo Montaldese e nei pressi del Cimitero in via Andezeno. "L’Accordo non prevede costi a carico del Comune - dice Luciano Gozzarino, vicesindaco con delega al Patrimonio -. Il nostro impegno per uno sviluppo sostenibile e il rispetto del territorio in cui viviamo continua ogni giorno".