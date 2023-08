Gribaudo(PD): "Onorata per nomina Comitato cooperazione italo-francese"

“Ringrazio il Presidente Fontana per la nomina a componente del Comitato di cooperazione transfrontaliera italo-francese, previsto dall'art. 10 del Trattato del Quirinale, insieme all'on. Stefano Candiani. Il Comitato, co-presieduto dai Ministri competenti italiani e francesi, riunisce una volta l'anno rappresentanti delle autorità locali, delle collettività frontaliere e degli organismi di cooperazione frontaliera, dei parlamentari e delle amministrazioni centrali, per favorire il dialogo, l'attuazione del diritto europeo ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera“, dichiara Chiara Gribaudo, vicepresidente del PD.



“Come avevamo sottolineato in un ordine del giorno, questo sarà un utile strumento per rafforzare la cooperazione tra i nostri Paesi, soprattutto per gli investimenti e i rapporti economici con le regioni e i territori del Nord-Ovest italiano, in termini di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, cooperazione economica e sociale. A partire dal tema Colle di tenda, i cui lavori speriamo possano concludersi entro fine anno", ha concluso la deputata Dem.