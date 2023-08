Droga: due arresti in Borgo Vittoria, a pochi passi dal Tossic park di corso Venezia

Due persone sono state arrestate nelle scorse ore per motivi di droga da parte della Polizia, grazie alle segnalazioni ricevute da alcuni residenti della zona. In particolare, i sospetti sono sorti da un viavai piuttosto insolito che orbitava intorno a un condominio di via Gulli, in Borgo Vittoria, a pochi isolati da quella zona di corso Venezia che in tanti hanno ribattezzato "tossic Park" proprio per la frequentazione da parte di consumatori di sostanze stupefacenti. L'accusa, verso i due cittadini stranieri, è di detenzione di droga finalizzato allo spaccio.



Una pattuglia delle forze dell'ordine è arrivata sul posto ed è entrata in un alloggio per la perquisizione: ad aprire la porta, un marocchino di 25 anni, irregolare. Il suo atteggiamento è apparso fin da subito poco collaborativo, ma poi non ha opposto resistenza, lasciando che gli agenti controllassero l'abitazione, dove era presente un concittadino della stessa età.