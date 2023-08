Poste Italiane e Smat cercano personale: aperte le assunzioni per portalettere e tecnici

Al via alle assunzioni da Poste Italiane e Smat.

Poste Italiane

Poste ricerca in tutta la provincia di Torino portalettere da inserire con contratto a tempo determinato.

Per potersi candidare è sufficiente inserire entro il 4 settembre il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste https://www.posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione (anche cliccando direttamente su questo link ).

I candidati saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

I requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali

Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza.

Smat

SMAT invece ha aperto una nuova selezione per la ricerca di sei figure professionali full time a tempo indeterminato da inserire nei servizi tecnici ed amministrativi.

Si tratta di 3 ingegneri, un addetto morosità, un addetto internal auditing ed un addetto conduzione e manutenzione impianti.

Per alcuni profili è prevista l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani, che rappresenta uno strumento utile per costruire professionalità da inserire nell’organizzazione aziendale di SMAT.

Gli avvisi di selezione, le cui candidature dovranno essere registrate entro le ore 12:00 del 25 settembre 2023, sono disponibili alla pagina web https://www.smatorino.it/lavora-con-noi

Le sedi di lavoro sono nell’ambito della Città Metropolitana di Torino e la data di assunzione per tutte le posizioni è fissata entro e non oltre il 2 gennaio 2024.

“Questa nuova selezione - sottolinea il Presidente SMAT, Paolo ROMANO - rappresenta un’opportunità di lavoro che l’azienda mette a disposizione del territorio, offrendo una garanzia di crescita e stabilità occupazionale al tessuto sociale al quale è profondamente legata.”