Borgo Dora: dopo la rinascita, il Giardino Pellegrino è pronto a cambiare pelle con nuovi giochi e spazi comuni

Negli ultimi 2 anni vi abbiamo spesso raccontato della rinascita del Giardino “Cardinale Michele Pellegrino” di Borgo Dora, restituito alla città grazie all'interesse e al lavoro di un gruppo di residenti riuniti nella Fondazione di Comunità Porta Palazzo. Dopo l'arrivo della fontanella Toret per garantire un punto acqua agli avventori, l'area è pronta a cambiare definitivamente pelle.

Il patto di collaborazione

Gli stessi che, dopo la dismissione del Turin Eye, hanno iniziato a prendersene cura trasformando un luogo abbandonato a centro di incontro per famiglie e associazioni del territorio, azione culminata con il patto di collaborazione firmato nel gennaio 2022 con la Città di Torino. Da allora, sono state decine le iniziative organizzate tra spettacoli, iniziative culturali, sociali e molto altro.

Il restyling

Come anticipato in apertura, il Giardino Pellegrino è attualmente chiuso perché in fase di restyling: stanno proseguendo, infatti, i lavori di rinnovamento e di ammodernamento dell'intera area, con l'installazione di nuovi giochi come una grande “ragnatela” per arrampicarsi e una nuova altalena. Grandi novità anche per quanto riguarda l'arredo urbano: oltre all'arena a gradoni già presente, sono in fase di posizionamento anche le nuove sedute in cemento con tanto di tavoli.