Maltempo, Coppa (Ascom): "Da Bardonecchia un messaggio rassicurante rispetto a una quotidianità già in gran parte ripresa"

" La notte appena trascorsa a Bardonecchia - racconta la Presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa - è stata sicuramente di grande paura e i danni non sono trascurabili, seppur ancora in fase di valutazione. Fortunatamente l’intervento delle forze dell’ordine e della Protezione civile ha permesso di evitare il peggio".

Bardonecchia, il giorno dopo. Mentre si fa la conta dei danni dopo lo tsunami di fango che ieri sera ha invaso il paese dopo che una frana è finita nel torrente Frejus [LEGGI QUI] , la cittadina dell'Alta Val di Susa torna lentamente alla sua quotidianità. In centro, i negozi e i locali hanno riaperto praticamente tutti, al servizio dei tanti tuti e villeggianti arrivati già nel fine settimana per il ponte di Ferragosto.

"Ascom Confcommercio di Torino e provincia è in collegamento con la sede locale per monitorare l’evolversi della situazione. Da Bardonecchia arriva un messaggio rassicurante rispetto ad una quotidianità già in gran parte ripresa. A parte l'albergo danneggiato (l'hotel La Betulla, ndr), le altre strutture alberghiere, la ristorazione, i negozi e le attività economiche sono in piena efficienza".

"Ringraziamo l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine, la Protezione civile, la Smat e tutti coloro che stanno lavorando in queste ore per assicurare ai numerosi turisti il proseguimento sereno delle loro vacanze’".