Torino: a Mirafiori Sud i compiti delle vacanze si fanno in biblioteca, anche ad agosto

Da sempre sono una delle attività estive più “temute” dai bambini e dai ragazzi di tutto il mondo. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente dei compiti delle vacanze, che come ogni anno tornano a turbare i sonni degli alunni ma che sempre più si contraddistinguono come strumento fondamentale per tenere allenata la mente in vista del nuovo anno scolastico.

“SOS compiti delle vacanze” a Mirafiori Sud

A Torino, e più precisamente nel quartiere di Mirafiori Sud, per tutti gli iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado c'è una grande opportunità per avere un supporto in più nello svolgimento dei propri doveri: si tratta di “SOS compiti delle vacanze”, iniziativa che per tutta l'estate ha visto le volontarie del Servizio Civile Universale offrire aiuto gratuito presso la Biblioteca Civica “Cesare Pavese” di via Candiolo 79.

Orari

L'iniziativa “SOS compiti delle vacanze”, partita lo scorso 25 luglio, andrà avanti fino all'8 di settembre, ogni martedì e venerdì dalle 10 alle 12. La biblioteca, chiusa il 12, il 14, il 19 e il 26 agosto, nelle prossime settimane osserverà invece i seguenti orari: lunedì dalle 14 alle 19, martedì dalle 9 alle 15, mercoledì e giovedì dalle 13 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 15; ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://bct.comune.torino.it/sedi-orari/cesare-pavese.