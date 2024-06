Il Mosaico di San Salvatore trova la sua nuova casa nel Museo Diocesano dopo il restauro [VIDEO]

"È un periodo in cui bisogna trovare sinergie tra istituzioni diverse per recuperare lavori artistici - ha proseguito l'Arcivescovo di Torino Mons. Roberto Repole - nati in contesti in cui non c'era bisogno di sinergie perché la società civile e cristiana erano un tutt'uno. Oggi lavoriamo insieme per recuperare un patrimonio storico che non è soltanto della Chiesa, importante in un periodo in cui sembra che solo lo sviluppo scientifico e tecnologico sia il futuro. Non mi stupisce che il Mosaico abbia al centro un simbolo di radici pagane che è la Fortuna: dove è arrivato il cristianesimo ha fatto un processo di recupero di elementi non cristiani".