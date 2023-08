Estate, voglia di libri. Ma Torino si ritrova solo al decimo posto tra le città che leggono di più

Torino legge, ma non troppo. E' quanto emerge dai dati della classifica stilata da Amazon.it, che per l'undicesimo anno di fila colloca Milano sul gradino più alto del podio. Sono delle novità, invece, le città che si piazzano nei 4 posti successivi: Pavia, che si assesta al secondo posto, quindi Siena, Pisa, Padova, Bologna, Cagliari, Firenze e Roma. Soltanto decimo posto per Torino, che dunque si ritrova in una collocazione non di primo piano.

Libri per piccoli lettori

Quanto ai generi più amati dai lettori italiani, la classifica di Amazon rivela che quest'anno hanno spopolato i libri per bambini e ragazzi, i più letti da milanesi, senesi, bolognesi, cagliaritani, romani e torinesi. Seguono i libri di letteratura e studi letterali, di cui sono particolarmente appassionati i pavesi. Al terzo posto tra i generi più letti, i libri di genere romantico. Seguono, poi, i thriller e i libri su salute e benessere, anche se pisani e fiorentini si distinguono per un interesse spiccato per le tematiche economiche. Manga, scienze sociali, biografie, medicina e tecnologia e arte, dal cinema alla musica, chiudono la top ten dei generi più letti in Italia.



Vince il principe Harry