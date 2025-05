Alle onoranze funebri Godino è partita la raccolta fondi per contribuire alle esequie del giovane Notario

È stata attivata dalle onoranze funebri Godino la raccolta fondi per contribuire al pagamento delle esequie del giovane Lorenzo Notario.

Per partecipare è necessario lasciare l’offerta in busta anonima nella buca della sede dell’azienda, in via Vittorio Veneto 22 a Bricherasio, da non confondere con l’ufficio sotto i portici di via Vittorio Emanuele II.

Le onoranze funebri hanno attivato la raccolta in collaborazione con la famiglia di Notario. Al momento non è ancora nota la data del funerale di Lorenzo, ma lunedì si è già tenuto un momento di preghiera, con il rosario.