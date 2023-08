Collegno si prepara per l'esibizione delle Frecce Tricolori

A Collegno, questa mattina si è tenuta la seduta che ha fatto il punto sui danni del maltempo di domenica scorsa e tra le delibere approvate anche un'ulteriore atto per garantire massima attenzione a ordine e sicurezza per la prossima manifestazione del 16 e 17 settembre al Campo Volo, Centenario dell'Aeronatica militare con l’esibizione delle Frecce Tricolori.

"Ringrazio il personale dipendente e gli assessori che anche in pieno agosto lavorano per la città - commenta il sindaco Francesco Casciano -. Il maltempo ha causato diversi problemi soprattutto al Cimitero, questi fenomeni improvvisi e imprevisti ci devono preparare a città che sappiano resistere a condizioni estreme. Con l'Aeroclub, anch'esso colpito duramente dallo straordinaria furia del tempo, stiamo lavorando a pieno ritmo per un evento eccezionale, lo spettacolo completo delle Frecce Tricolori richiamerà decine di migliaia di persone. Con le autorità competenti, la Città di Torino, il sistema di protezione civile straordinario e il coordinamento della nostra Polizia Locale stiamo analizzando tutti i dettagli del piano di organizzazione e sicurezza della manifestazione, che sarà una grande festa del volo e della musica".