Un uomo cammina in tangenziale: investito sulla sopraelevata di Moncalieri

Camminava in piena tangenziale, sulla sopraelevata di Moncalieri, proprio al collegamento tra le autostrade del mare con Torino: è stato investito nella serata di ieri un uomo di nazionalità probabilmente nordafricana che inizialmente era stato segnalato in direzione Savona.



Prima che sul posto arrivassero gli uomini della Polizia Stradale, l'uomo aveva scavalcato la divisione della carreggiata. E' stato così investito da una vettura che procedeva verso la città, in corsia di sorpasso, ma fortunatamente solo di striscio. Subito soccorso, è stato ricoverato in codice giallo al Cto.