Il Ferragosto scalda i motori del Mauto: con il "ponte lungo" sono arrivati oltre 6000 visitatori

Museo Nazionale dell’Automobile è raddoppiata rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: 6.116 visitatori contro i 3.451 del 2022. Si è inoltre registrata una notevole affluenza di turisti provenienti dai Paesi dell’Unione Europea in prevalenza da Francia e Germania, con numeri che lasciano ben sperare per il futuro.

Un importante risultato in scia con il trend positivo degli ultimi anni e con il successo delle celebrazioni per i 90 anni del Mauto, con oltre 10.000 accessi in soli nove giorni, dal 15 al 23 luglio, e un picco di 1.069 nella giornata clou del 19, per un totale di 22.100 nell’intero mese (2.000 in più rispetto allo scorso anno).