La soldiarietà sale in quota: a Sauze di Cesana un concerto per aiutare la vicina Bardonecchia

L’appuntamento clou del programma estivo di Sauze di Cesana, ossia il concerto del trio composto da Sade Mangiaracina (pianoforte), Luca Aquino (tromba) e Salvatore Maltana (contrabbasso) previsto per venerdì 18 agosto alle 21 nella Chiesa di SanRestituto, avrà un risvolto benefico.

In virtù di quello spirito che lega i Comuni protagonisti delle Olimpiadi del 2006 il Sindaco di Sauze di Cesana - Maurizio Beria d’Argentina – e quello di Bardonecchia - Chiara Rossetti – hanno deciso, durante il concerto, a ingresso libero, di raccogliere fondi per ricostruire il monumento con i cerchi olimpici distrutto dall’alluvione che ha sconvolto Bardonecchia il 13 agosto scorso.



Un piccolo segno per manifestare la vicinanza di Sauze di Cesana a Bardonecchia, in questo non facile momento.