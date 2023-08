A Isolabella tutto pronto per la grande festa patronale

Per quattro giorni, dal 19 al 22 agosto, Isolabella diventa scenario di una grande festa. Il paese al centro del territorio del Pianalto, che segna il confine tra le province di Torino, Asti e Cuneo, celebra in questo modo il patrono San Bernardo, che sarà portato in processione domenica 20 agosto al termine di una solenne Messa, celebrata nell'omonima parrocchia.