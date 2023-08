A fuoco nella notte le baracche dell'ex campo nomadi in corso Sacco e Vanzetti

Un vasto incendio nella notte ha interessato le baracche dell'ex campo nomadi in corso Sacco e Vanzetti.

Numerose squadre di pompieri impegnate

A Collegno i pompieri sono intervenuti con 4 squadre, oltre a quelle dei volontarie di Venaria e Rivalta, un'autoscala e due autobotti.

L'intervento è iniziato poco prima delle 2 della notte: essendo l'area dismessa, non ci sono state persone coinvolte o ferite.

A fuoco anche due cascine, a Rivoli e Settimo

I Vigili del fuoco sono intervenuti anche in una cascina in via Artigianelli a Rivoli per un incendio rotoballe, stessa situazione in Strada Cebrosa 102 a Settimo.