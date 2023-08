Bardonecchia tra fango e voglia di normalità. Proseguono i lavori e anche i Lions danno il loro contributo alla ripartenza

L'Amministrazione Comunale ha organizzato per mercoledì un incontro per iniziare a fare un primo punto su quanto è successo il 13 agosto scorso. L'appuntamento "Bardonecchia. L'evento del 13 agosto. Prime considerazioni" si terrà il 23 agosto, alle 17.30, alla Base Logistico Addestrativa di viale Bramafam 60.

Interverranno il sindaco Chiara Rossetti, il direttore del Consorzio Forestale Alta Val Susa Alberto Dotta, il Capo Stazione del Soccorso Alpino di Bardonecchia Carlo Rossetti ed il presidente dell'Uncem Marco Bussone. Modera l'incontro il vice direttore di Mondo Economico Pier Paolo Luciano.

L'impegno dei Lions per Bardonecchia

Intanto prosegue la mobilitazione di enti ed associazioni, oltre ai volontari, per dare un contributo alla ripartenza. Il Distretto Lions 108IA1 si è immediatamente mobilitato per organizzare un'azione concreta di aiuto alla popolazione di Bardonecchia colpita, sia a breve sia a lungo termine. I Soci Lions presenti in zona durante il loro periodo di vacanza si sono immediatamente attivati per contattare il COC, organizzato dagli Enti preposti al Soccorso tecnico - urgente, al fine di capire cosa poteva essere utile nell'immediato.

I volontari della protezione civile, impegnati nello spalare fango e detriti, hanno chiesto dell'acqua, una richiesta che potrebbe sembrare dire banale, ma l'acqua è vitale per le persone che da ore partecipavano alle operazioni di ripristino.

Acqua, cibo e vettovagliamento pasti

Grazie agli sponsor consolidati del Distretto hanno messo immediatamente a disposizione dei bancali di bottiglie di acqua, circa 5.000 bottigliette. Da qui è partita l'operazione attiva e immediata del Service: qualcuno ha messo a disposizione furgoni, camion, gru per organizzare la logistica e altri hanno scaricato gli autoveicoli e consegnato, il 16 agosto, le preziose ed utili bottiglie d'acqua alla Protezione Civile presente a Bardonecchia.

Dopo la consegna delle 5000 bottiglie d’acqua, sabato 19 agosto sono stati consegnati 160 kg di pasta e 1500 kit per coperti (posate, bicchieri e tovaglioli), questi ultimi proprio su richiesta del comune di Bardonecchia per poter preparare i pasti ai volontari (pasta e kit resi possibili grazie all’impegno di alcuni Lions Club del Distretto e di ODV vicine ai Lions). Ieri, domenica 20, il Comune di Bardonecchia ha chiesto inoltre un’altra fornitura di bottiglie di acqua per i volontari ancora impegnati, almeno per tutta questa settimana, nelle operazioni di soccorso. A questa richiesta si è aggiunta quella di vettovagliamento per circa 1000 pasti. Il Distretto con i suoi Club si sta organizzando anche per ulteriore fornitura di pasta.

Per le operazioni di supporto a lungo termine, il Distretto è in attesa di conoscere come il Comune di Bardonecchia organizzerà la raccolta fondi mirata alla ricostruzione per poter decidere come intervenire, sia con donazioni sia con azioni dirette e concrete.