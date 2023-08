Beinasco si prepara al nuovo anno scolastico: interventi di manutenzione e tinteggiatura negli istituti

Per alcuni le ferie sono terminate già ieri, per molti lo saranno nel prossimo fine settimana, i ragazzi però sono in vacanze fino all'11 settembre, quando suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico. A Beinasco, però, si lavora già da dopo ferragosto per rimettere a posto aule e istituti.

Cannati: "Scuole decorose e sicure"

Sono in corso, infatti, diversi interventi di manutenzione per permettere agli studenti di rientrare a settembre in scuole decorose e sicure. Il sindaco Daniel Cannati ha spiegato che, oltre "a preparare le aule per ospitare nei prossimi anni gli studenti delle scuole che saranno ricostruite, stiamo procedendo ad una serie di interventi di tinteggiatura delle aule nelle condizioni più critiche, manutenzione delle caldaie obsolete per essere preparati all’inverno e sistemazione delle guaine nelle scuole che la scorsa primavera hanno avuto problemi di infiltrazioni".

L'obiettivo è arrivare a terminare gli interventi già entro la fine di agosto per iniziare il nuovo anno scolastico avendo rimesso a posto ogni situazione. "Per questo, ci tengo a ringraziare tutti i lavoratori che stanno eseguendo gli interventi in questi giorni di caldo intenso e il personale sia scolastico che dell’ufficio tecnico coinvolto nei traslochi delle scuole", ha concluso il sindaco di Beinasco.