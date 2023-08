Bardonecchia: bottiglie d'acqua, pasta e altri viveri donati dal Lions International

A seguito dell'esondazione che ha colpito la città di Bardonecchia la sera del 13 agosto, il Distretto Lions 108IA1 si è immediatamente mobilitato per organizzare un'azione concreta di aiuto alla popolazione colpita, sia a breve sia a lungo termine.

I Soci Lions presenti in zona durante il loro periodo di vacanza si sono immediatamente attivati per contattare il COC, organizzato dagli Enti preposti al Soccorso tecnico - urgente, al fine di capire cosa poteva essere utile nell'immediato.

I volontari della protezione civile, impegnati nello spalare fango e detriti, hanno chiesto dell'acqua, una richiesta che potrebbe sembrare dire banale, ma l'acqua è vitale per le persone che da ore partecipavano alle operazioni di ripristino.

Grazie agli sponsor consolidati del Distretto, le Società LAURETANA e SANT'ANNA, hanno messo immediatamente a disposizione dei bancali di bottiglie di acqua, circa 5.000 bottigliette.

Da qui è partita l'operazione attiva e immediata del Service: qualcuno ha messo a disposizione furgoni, camion, gru per organizzare la logistica e altri hanno scaricato gli autoveicoli e consegnato, il 16 agosto, le preziose ed utili bottiglie d'acqua alla Protezione Civile presente a Bardonecchia.

Dopo la consegna delle 5000 bottiglie d’acqua, sabato 19 agosto sono stati consegnati 160 kg di pasta e 1500 kit per coperti (posate, bicchieri e tovaglioli), questi ultimi proprio su richiesta del comune di Bardonecchia per poter preparare i pasti ai volontari (pasta e kit resi possibili grazie all’impegno di alcuni Lions Club del Distretto e di ODV vicine ai Lions).

Domenica 20 agosto, il Comune di Bardonecchia ha chiesto inoltre un’altra fornitura di bottiglie di acqua per i volontari ancora impegnati, almeno per tutta questa settimana, nelle operazioni di soccorso. A questa richiesta si è aggiunta quella di vettovagliamento per circa 1000 pasti.



Il Distretto con i suoi Club si sta organizzando anche per ulteriore fornitura di pasta.

Per le operazioni di supporto a lungo termine, il Distretto è in attesa di conoscere come il Comune di Bardonecchia organizzerà la raccolta fondi mirata alla ricostruzione per poter decidere come intervenire, sia con donazioni sia con azioni dirette e concrete.