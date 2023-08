Carmagnola contro il gioco d'azzardo patologico: stand dell'Asl To5 alla Fiera Nazionale del Peperone

La valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio, l’intrattenimento per tutte le età, la cultura e il giusto connubio fra tradizione ed innovazione sono gli elementi chiave della 74esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola. La città ricca di storia ed eventi legati alle tradizioni e alla cultura popolare si trasforma, dall’1 al 10 settembre, in un’unica grande area espositiva di oltre 10mila metri quadrati, con 8 piazze dedicate, di cui 6 enogastronomiche, 2.500 posti e sedere e oltre 200 espositori. Tra palazzi storici e musei da scoprire, sono in programma la fiera agricola, ma anche mostre, concerti e spettacoli.