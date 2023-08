Parella senza corrente, residenti furibondi per l’ennesimo blackout: “Capita troppo spesso”

Ancora un black out, ancora ore e ore senza corrente. Monta la rabbia tra i residenti di zona Parella che da mezzanotte circa devono fare i conti con l’assenza di elettricità.

Un problema diffuso, che riguarda l’isolato tra corso Monte Grappa e via Crevacuore, via Salbertrand, via Medici e via Carrera. In alcune zone in maniera continuativa, in altre saltuaria.

Rimane il disagio, non nuovo ai residenti del quartiere, che hanno riversato sui social la loro rabbia (e ironia): “E vogliono farci comprare l’auto elettrica, cosa accadrebbe se ci fossero tante vetture attaccate alle colonnine di ricarica?”. E ancora: “E’ una vergogna, perché capita sempre più spesso. Noi paghiamo per questi disservizi”.

Non stupisce quindi che diversi cittadini abbiano condiviso moduli per rimborsi. La rabbia è tanta.