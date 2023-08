Un'intera famiglia dedita a spacciare: a Fiano denunciati la madre e i due figli [VIDEO]

A Fiano, domenica 20 agosto, i Carabinieri hanno effettuato un'importante operazione contro la produzione e la vendita di sostanze stupefacenti, denunciando una vedova di 68 anni e i suoi due figli conviventi, rispettivamente di 28 e 38 anni.

La scoperta fatta in un'abitazione di Cafasse

L'operazione si è svolta a Cafasse, dove è stata scoperta un'attività di coltivazione artigianale di marijuana all'interno di un sottotetto di un'abitazione disabitata confinante con la residenza della famiglia indagata. La piantagione, che si estendeva su un'area di circa 70 metri quadrati, era in funzione dal mese di maggio 2023 e conteneva ben 158 piante di marijuana, ciascuna con un'altezza compresa tra 90 e 130 centimetri.

Trovati droga, bilancini e materiale per confezionamento

Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato 110 grammi di marijuana essiccata, 6 grammi suddivisi in tre dosi, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre, sono stati rinvenuti accessori vari come vasi, termometri, ventilatori, fertilizzanti, lampade, punti luce e una piastra riscaldante, tutti utilizzati per la coltivazione delle piante.

La vedova e i due figli denunciati dai carabinieri