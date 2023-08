Caldo asfissiante, il Ministero della Salute avverte: a Torino allerta livello 3 e bollino rosso

Si boccheggerà ancora per due giorni, poi si tornerà a respirare. Ma per ancora 48 ore Torino verrà stretta dalla morsa del caldo. La conferma arriva dal bollettino delle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute: il capoluogo piemontese è tra le 19 città in cui è stato emanato il bollino rosso, che corrisponde a un livello 3 di allerta.

Il livello 3 prevede “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla Salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Le giornate più calde sono quelle di venerdì 25 agosto e sabato 26 agosto.

Da domenica è previsto un calo delle temperature, con nuvole, piogge e temporali. Il termometro scenderà di 10-15 gradi, di colpo.