Piazze, parchi e vigne di Bricherasio si preparano ad ospitare la Mangia & Cammina

Piazze di paese, parchi di ville storiche, vigne in collina... le tappe della Mangia & Cammina sono un’occasione per scoprire i diversi paesaggi di Bricherasio, cittadina ai piedi della verde Val Pellice (To).

La passeggiata enogastronomica di circa 4 chilometri, in programma domenica 3 settembre, è organizzata in sette tappe che permettono di gustare comodamente seduti a tavola il pranzo della domenica, spostandosi con agevoli passeggiate da un punto all’altro del paese.

“Tutte le postazioni sono allestite per mangiare comodamente, e senza fretta, al coperto. Per questo la Mangia & Cammina si svolge in qualsiasi condizione meteo” spiega il presidente della Pro loco Alberto Godino. La manifestazione è organizzata proprio dall’associazione con i commercianti e le aziende agricole del paese che curano alcune delle tappe.

Tra le novità di quest’anno c’è la partenza della Mangia & Cammina che porterà a toccare per la prima volta alcune zone del paese: “Si parte dalla nuova piazza Giretti, recentemente riqualificata dal Comune per poi recarsi per l’aperitivo al peso comunale e poi proseguire per il primo antipasto nel parco Calleri” annuncia Godino. L’aperitivo e l’antipasto saranno curati rispettivamente da L’appetito di Vale & Livi e dall’agrimacelleria da Giulia. Il secondo antipasto, proposto con la collaborazione della macelleria Caffaratti, sarà invece all’oratorio, mentre per il primo si uscirà dal centro storico del paese per salire sulle colline e fermarsi a mangiare in Cascina San Giorgio. Al sorbetto si tornerà in centro paese: verrà servito dalla Sorbetteria in piazza Castelvecchio, mentre per il secondo si farà tappa sede della Pro loco. La frutta, il dessert e il caffè, proposti dall’azienda agricola Il Palasët verranno serviti sulla collina del Castello. Lì ci sarà anche l’intrattenimento musicale di Yvonne Ramirez Acosta e Franco Falcetto.

“Ci tengo a ringraziare i commercianti e le aziende agricole del paese che si sono presi cura di alcune tappe della Mangia & Cammina. Un grazie anche alla famiglia Calleri che ha messo a disposizione il parco” afferma Godino.

Per partecipare alla Mangia & Cammina è necessario prenotare a partire da lunedì 28 agosto recandosi all’ufficio turistico (piazza Santa Maria) nei seguenti giorni e orari:

• 28, 29, 30 agosto e 1° settembre dalle 16 alle 22

• 31 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 22

• 2 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18

Si potrà prenotare anche telefonicamente, al numero 340 5841326, negli orari indicati. I pagamenti possono essere fatti con bonifico all’Iban IT83Y0200830150000004557636 intestato ad ‘Associazione turistica Pro loco’. Le prenotazioni con versamento anticipato della quota d’iscrizione consentono la scelta dell’orario di partenza. Quota d’iscrizione: 26 euro per gli adulti, 13 euro per i bambini dai 5 ai 10 anni, gratis fino ai 4 anni.