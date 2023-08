Radicali Italiani: Meloni si scusa con Zelensky; l'Assessore filorusso del Piemonte Maurizio Marrone cosa ha da dire?

"La nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato una lettera al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella quale si scusa per non aver compreso nel 2014 quel che stava accadendo. Scrive testualmente che: "Nel 2014 l'Occidente intero - Italia inclusa - prese un abbaglio colossale: non capì che l'annessione della Crimea da parte della Russia non era un isolato atto ostile contro l'Ucraina, ma la prova generale di una guerra imperialista su larga scala contro il Paese". A Meloni c'è da dire che nel 2014 - come dal 1999 quando Putin è salito al Cremlino - i Radicali avevano compreso benissimo e denunciavano ovunque il criminale russo.