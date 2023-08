Incidente tra Volpiano e Settimo, auto esce fuori strada: una ferita in ospedale

Incidente nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A5: tra Volpiano e Settimo un’auto è uscita dalla carreggiata per cause da definire. La passeggera è stata trasportata in codice giallo al Giovanni Bosco di Torino. Pochi i disagi alla circolazione.