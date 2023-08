Giochi chiusi, erba alta e fontana distrutta: qualcuno salvi il giardino di via Deledda

Qualcuno salvi il giardino di via Deledda: la grande area verde compresa tra corso Belgio e corso Brianza, nel quartiere Vanchiglietta, versa in condizioni di grave incuria come testimoniato sui social dalle foto pubblicate dai residenti.

La situazione del giardino è quantomeno preoccupante: l'area giochi per bambini, infatti, è chiusa da mesi da una recinzione metallica, mentre la fontana presente nelle vicinanze risulta letteralmente distrutta e anche pericolosa per gli avventori. Come se non bastasse, l'erba alta rende anche difficoltoso il passaggio.

Decisamente amareggiati, a proposito, sono i commenti dei residenti: "Strade sporche - si legge - come via Ricci, attraversamento pedonale di corso Belgio verso il Centro d'Incontro in uno stato penoso, piante che crescono dentro i tombini, erba tagliata un mese fa, mai raccolta e lasciata lì a seccare, immondizia ovunque".