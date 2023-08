Nichelino piange la scomparsa del dirigente sportivo Pino Torchia

Ha lottato come un leone, appena aveva saputo della terribile malattia che lo aveva colpito. Invece che rinchiudersi in sé stesso, era stato l'anima di numerose iniziative per accendere un faro sulla lotta al cancro, con raccolte fondi e iniziative benefiche, non ultima quella dello scorso maggio. Purtroppo il male è stato più forte e nella mattina di oggi, lunedì 28 agosto, Nichelino ha dovuto dire addio a Pino Torchia, lo storico dirigente della società Onnisport.

Una vita per lo sport e per l'impegno solidale

Pino lascia la famiglia, i suoi cari e tutta la comunità nichelinese ad appena 48 anni. Il tumore al pancreas se lo è divorato ma chi ha avuto la fortuna ed il piacere di conoscerlo non lo potrà dimenticare facilmente, con quel sorriso sempre stampato sul volto e la forza di guardare sempre avanti e di non mollare mai, anche negli ultimi tempi, quando la malattia ne aveva fiaccato il fisico ma non l'entusiasmo.

Il sindaco Tolardo: "Ci mancherà il tuo sorriso"

Tra i tanti messaggi, quello commesso del sindaco Giampiero Tolardo: "Ciao Pino, ci piace ricordarti così, felice tra le persone. Uniti nella ricerca contro quel brutto male che tu per primo portavi dentro. Sapevi che il vaccino non sarebbe mai arrivato in tempo per te ma questo non ti ha impedito, con tua moglie Alessandra, di mettere insieme persone, realtà, associazioni per arrivare comunque al risultato sperato".

"La tua scomparsa ci lascia un grande senso di vuoto, ma anche un grande insegnamento su come affrontare con forza, generosità e dignità una malattia", ha concluso il sindaco di Nichelino. "Un esempio per tutti noi, la città si stringe al fianco della famiglia".