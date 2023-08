Torna l'emergenza erba alta in corso Belgio. Deri: "Lavori di sfalcio al via la prossima settimana"

Quest'estate nei quartieri l'erba non ha smesso di crescere. A metà luglio le forze di maggioranza del Comune si erano divise, chi come il PD sosteneva di dover trovare soluzioni urgenti, e chi come Sinistra Ecologista sosteneva invece di lasciar fare alla natura il suo corso per favorire la biodiversità.

Il Comune aveva programmato tre interventi per la manutenzione del verde in città. L'ultimo intervento dovrà iniziare nei primi giorni di settembre, partendo dalle scuole che devono essere pronte per l'inizio del nuovo anno.

Nei quartieri di Vanchiglia e Vanchiglietta i lavori sarebbero dovuti iniziare durante l'ultima settimana di agosto, anticipando di qualche giorno il Comune a causa di un incremento notevole della crescita delle piante. Infatti, in alcune zone, specialmente nelle aree giochi, l'erba alta sta raggiungendo dimensioni tali da far allarmare i residenti.