Tenta di impiccarsi in cella al Lorusso-Cutugno: salvato dagli agenti della polizia penitenziaria

A segnalare l'episodio è il sindacato Osapp: "La polizia penitenziaria è sempre più sola e abbandonata a se stessa con gravi rischi per la propria incolumità ed in assenza di direttive, disposizioni e di protocolli operativi su come fronteggiare la moltitudine di eventi critici sempre più in aumento. Non ci stancheremo mai di chiedere aiuto a tutte le istituzioni. Ci auguriamo che l’amministrazione sappia riconoscere al personale che è intervenuto il giusto merito per la prontezza e la professionalità dimostrata vieppiù se si considera la carenza di organico. Aggiungono ancora i sindacalisti che ancora oggi l’amministrazione non ha risolto il problema dei piantonamenti a vista dei detenuti che viene svolto dal personale di polizia penitenziaria nonostante sia un compito non istituzionale che li sottrae alle attività ordinarie."