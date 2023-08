Tenta di rubare scooter dalle depositeria, ma nella fuga rimane bloccato nel fango: salvato dalla Polizia

In manette un 21enne. Insieme ad un complice ha cercato riparo nelle vegetazione del fiume alla Colletta

Fugge dopo aver cercato di rubare uno scooter, ma rimane bloccato nel fango. Un 21enne è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di furto aggravato.



Furto notificato sul cellulare

Giovedì pomeriggio il titolare di una depositeria è andato in commissario per denunciare il furto di alcuni motorini. Mentre si trovava lì, sul suo cellulare è arrivata una notifica che segnalava una nuova intrusione nella struttura. Dalle immagini, emergeva che alcune persone stavano portando via un motorino dirigendosi verso una fabbrica abbandonata.

4 scooter pronti ad essere rubati

Delle pattuglie sono state subito inviate sul posto e una volta giunte presso la fabbrica abbandonata hanno notato il catenaccio della porta forzato e alcuni scooter pronti per essere caricati su un mezzo. Entrando nella struttura, i poliziotti hanno notato due persone che si sono date alla fuga in direzione del Parco della Colletta attraverso una grata divelta.

In fuga nella vegetazione

Rendendosi conto che di lì a breve sarebbero stati raggiunti, la coppia ha raggiunto la riva del fiume cercando di nascondersi nella vegetazione. Vistisi oramai scoperti e non avendo altra via di fuga, uno dei due si è tuffato nel fiume e ha raggiunto a nuoto l’altra sponda.

Bloccato nel fango

L’altro invece è stato inghiottito nelle sabbie argillose, rimanendo incastrato fino al petto. Gli agenti lo hanno raggiunto e, sebbene anch’essi immersi nel fango fino alla vita, grazie ad una catena umana sono riusciti a far risalire il fuggitivo dalla trappola. Una volta posto in salvo, il ventunenne è stato arrestato.

I quattro scooter rinvenuti dai poliziotti nei pressi della fabbrica abbandonata sono restituiti al legittimo proprietario.