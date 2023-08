Nichelino, iniziato il conto alla rovescia per San Matteo 2023

A Nichelino è iniziato il conto alla rovescia che porta all'edizione 2023 della Festa di San Matteo, in programma dal 14 al 24 settembre. Dieci giorni in cui la Città celebrerà il suo santo patrono con una ricca serie di appuntamenti ed eventi, in primis la fiera con i suoi stand, che come di consueto saranno ospitati in piazza Polesani nel Mondo.

Apertura: giorni feriali 18.00–23.30; sabati e giovedì 21 (Festa di S. Matteo) 15.00-24.00; domeniche 10.00-24.00. Ingresso libero.

Si comincia il 14 settembre

Giovedì 14 settembre alle 18.00 INAUGURAZIONE con la Banda Musicale “G. Puccini”

Area Espositiva artigianale e commerciale – Area Street Food – Area Spettacolo, a cura di ASDPS Puro Stile Italiano e Reverse E.T.S.

Postazione mobile Trinitube TV, Radio Alfa e Radio JukeBox con dirette radio e video, interviste a cura di Fulvio Favata e Mauro Forcina.

AREA STREET FOOD E CIBO SOLIDALE

Stand gastronomici con specialità regionali.

FILIERA IN FIERA VI edizione, dal 14 al 18 settembre

Prodotti della filiera di Stupinigi e a marchio DE.CO. del Distretto Reale di Stupinigi, a cura dell’Associazione Stupinigi è…

SAGRA DALLA TERRA ALLA TAVOLA – II edizione, domenica 17 settembre dalle 10.00-18.00

Ortaggi, formaggi, salumi, frutta, dolci, prodotti da forno e miele preparati con materie prime e in maniera artigianale dai produttori di Nichelino, Stupinigi, Distretto Reale di Stupinigi e Coldiretti. In via S. Matteo (tratto ingresso Fiera).

Ass. S. Matteo ONLUS, tutti i giorni, proporrà primi piatti e frittura di pesce, il ricavato andrà a sostegno dei progetti di solidarietà attivi in Bielorussia e Ucraina.

Ass. Tamra, domenica 17 settembre, piatti tipici senegalesi a sostegno del progetto di cooperazione internazionale “DARSI DA FARE INSIEME”.

Ass. Panacea Social Farm con il “Pane solidale”, lunedì 18 settembre dalle 20.00 alle 23.00. Il ricavato sarà devoluto per progetti di ripristino di centri sociali alluvionati dell’Emilia Romagna, a favore di ANCeSCAO APS.

AREA SPETTACOLI

Presenta Mauro Forcina

Giovedì 14 settembre

19.30-24.00 NICHELINO YOUTH PRIDE, apertura con DJ SET

20.40 MIRKO JAJA

21.00 RAP, Crew 10042, DJFEDE, JAKE LA FURIA

Venerdì 15 settembre

20.00-21.00 DJ SCALUM

21.00-23.30 INFERNO MANIA

Sabato 16 settembre

15.00-16.00 Balli di gruppo con Ass. Il Giardino della fantasia e UNITRE Nichelino

19.30-20.15 Tango: storia di un abbraccio con Stefano Arioli e Chiara Luisi

20.30-21.30 DANCE TOGETHER

21.45-23.30 CHE BELLISSIMO FILM con K DANCE

Domenica 17 settembre

18.00-20.00 “DARSI DA FARE INSIEME” evento di sensibilizzazione e avvicinamento alla cultura senegalese con interventi musicali a cura dell’Associazione Tamra e dell’Orchestra etnica dell’Africa Sub-sahariana. Presentazione del libro “Viaggi di sola andata (e qualche ritorno)” di Davide Demichelis.

20.30-21.30 Concerto dell’orchestra BATTI E RIBATTI a cura ACCADEMIA MUSICALE ARS NOVA

21.30-23.30 I MELANNURCA, pizziche, tammuriate e tarantelle

Lunedì 18 settembre

20.30 PASSERELLA PER LA VITA. Sfilata di moda a cura di ACTO Piemonte – L’evento mira a sensibilizzare la cittadinanza al progetto di lotta contro i tumori ginecologici e sviluppareservizi per il miglioramento della qualità di vita delle pazienti oncologiche.

21.45-22.45 DIRTY DOG, cover band rock music

22.45-23.45 SOUND FREQUENCIES Live 70/2000 e dintorni

Martedì 19 settembre

19.00-21.00 Country Dance con Old Wild West

21.00-21.30 Ballo liscio con i Mitici di Bea

21.30-23.30 Liscio per tutti con SONIA DEI CASTELLI

Mercoledì 20 settembre

20.30-21.30 Balli di gruppo con il Comitato del Quartiere Boschetto

21.30-22.30 Gran Galà della Moda con Elia Tarantino

22.30-23.15 CRISTINA D’AVENA

23.15- 23.30 Dj set FASHION STRONZER

Giovedì 21 settembre – FESTA DI SAN MATTEO

17.00-19.00 Danze con Armonia Danza

21.00-23.30 NICHELINO’S TALENT- III edizione a cura di Trinitube TV, giuria composta da Margherita Fumero, Emanuel Victor, Davide De Marinis, Maurizio Di Maggio, Mr. David Demasi.

Venerdì 22 settembre

19.30-20.00 Concerto della Fanfara dei Bersaglieri “E. Toti”

20.00-21.45 MARY POPPINS, musical e ginnastica con AKUADRO SPORT

21.45-24.00 Spettacolo di danza con ASD Culturale Circolo Primo Maggio

Sabato 23 settembre

15.00-18.30 OPEN DAY ARTEMUSICA APS – Modern, pop & rock

18.30-20.00 LA STESA DI MABON: danze fusion e bellydance con Mabon Studio

20.00-21.00 Performance di canto, ballo, teatro con SUMMER VILLAGE – CNN

21.00-23.30 Danza con SILVAN SCHOOL DANCE

Domenica 24 settembre

15.00-18.00 DOG PRIDE Sfilata canina a cura dell’ENPA di Chieri. Per iscrizioni inviare mail a: enpachieri@gmail.com entro il 12/9/2023, oppure sul posto il giorno dell’evento (dalle ore 14.00). Contributo per la partecipazione € 3,00.

18.00-19.00 Esibizione arti marziali ASD Viet Vo Dao Club TaySon

19.00-20.00 SLAM Su La Maschera

20.00-21.00 FITNESS PER TUTTI con FUTURA SPORT

21.30-23.45 ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE con LINEAINMOVIMENTO

LUNA PARK

Dal 14 al 26 settembreIn piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e via I Maggio. Tutti i giorni 15.30-19.00 e 21.00-24.00, sabati e domeniche 10.00-12.30 e 14.00-24.00.

Lunedì 25 settembre

22.00 SPETTACOLO PIROMUSICALE offerto dagli esercenti del Luna Park.

EVENTI IN CITTÀ

Condominio Solidale Debouché, via Rita Levi Montalcini. A cura della Coop. Crescere Insieme dedicati ad over 65. Per info e iscrizioni: k.sacco@coopcrescereinsieme.org

Lunedì 18 settembre

15.00-18.00 Laboratorio “Nichelino History”: letture, immagini e racconti della storia di Nichelino.

Martedì 19 settembre

15.00-18.00 “La torta dei miei ricordi” gara culinaria.

Mercoledì 20 settembre

15.00-18.00 “Dancing Debouché”, ballo liscio per coppie.

Giovedì 21 settembre

15.30-18.30 Laboratorio video-ludico nonni-nipoti, videogiochi per giocare insieme.

Giovedì 21 e Venerdì 22 settembre

16.00-20.00 Open Day ArteMusica A.P.S. – Chiesa Antica SS. Trinità, ingresso libero. Lezioni aperte Classic&Jazz

Sabato 23 settembre

15.00-19.00 POP CORN PER TUTTI! Centro Commerciale Novacoop Nichelino, a cura del Centro Commerciale Il Castello.

21.00 VII Rassegna Cori di Musica Sacra – Parrocchia Regina Mundi Nichelino, a cura di Felice Totaro.

Domenica 24 settembre

10.00-18.00 VIA XXV APRILE IN FESTA IV edizione. Negozi aperti, bancarelle, animazione musicale a cura di APS Puro Stile Italiano.

MERCATO

Sabato 16 e 23 settembre8.00-14.00 Il mercato del sabato (piazza Dalla Chiesa) sarà spostato su via Torino (tratto da via M. D’Azeglio a via XXV Aprile), in piazza Di Vittorio, in via Paesana, via Superga e piazza S. Quirico.

CELEBRAZIONI RELIGIOSE

Domenica 24 settembre – Chiesa Nuova SS. Trinità e sagrato, ore 15.00.Celebrazione S. Messa con l’Arcivescovo Mons. Roberto Repole e insediamento nuovi parroci, don Davide Chiaussa e don Alberto Vergnano.

EVENTI SPORTIVI

Da mercoledì 13 a sabato 16 settembreMEMORIAL AMICI DI IVANO – XIII edizione – presso oratorio “Alex Tamburello” – Parrocchia Madonna della Fiducia. Torneo amatoriale di calcio a 5, pallavolo misto e basket. Per info e iscrizioni: 3394776737 – 3928304099 – 3395402057. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle famiglie più bisognose del quartiere Castello e a sostegno delle attività della fattoria sociale “Il Ranch delle Donne”, di Nichelino.

Domenica 17 settembre

ARTE IN BICICLETTA, alla scoperta del territorio. Biciclettata aperta a tutti per le vie di Nichelino, a cura di APS FIAB TORINO BICI & DINTORNI ETS – Ritrovo ore 9.30 e partenza ore 10.00 da piazza Di Vittorio. Per info e iscrizioni: www.biciedintorni.it – 328.9618668 (o direttamente la mattina della biciclettata).

SPORTCITY DAY – Festa dello Sport – VIII Edizione. Via Cuneo, 15.00 – 18.30. Giornata di sensibilizzazione sulla necessità e l’urgenza di ripartire dalle città come luoghi per promuovere la salute, il benessere e lo sport, con la presenza della Fondazione SportCity, Associazioni sportive, dimostrazioni e possibilità di provare le diverse discipline, stand della salute a cura di ASL TO5. Negozi aperti e bancarelle.