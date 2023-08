Imparare l'arabo giocando? Ad Aurora si può grazie ad Alif – Arabo in gioco

Un corso, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, per imparare l'arabo...giocando! È questa la nuova iniziativa promossa da AIA Associazione Islamica delle Alpi e Aifcom Associazione Italiana Famiglie e Coppie Miste con il sostegno di Fondazione CRT per l'anno 2023-2024.

Il corso Alif – Arabo in gioco

Il corso, ribattezzato Alif – Arabo in gioco, utilizzerà approcci didattici innovativi attraverso un metodo ispirato a quello montessoriano e una pedagogia diversificata. Le lezioni si svolgeranno presso il centro di partecipazione per comunità e giovani Yalla Aurora di via Chivasso 10/c, nel cuore multiculturale del quartiere Aurora.

Le modalità di iscrizione

Alif si terrà ogni sabato, dal 23 settembre 2023 al 25 maggio 2024 con orario 9.30-12.30. Il costo totale sarà di 120 € e per iscriversi o richiedere informazioni è possibile contattare l'indirizzo e-mail sportello.aia@gmail.com.