Parlare di cattivo pagatore carta di credito significa parlare di un argomento molto complesso e significa spiegarlo nei particolari per non fare confusione e per inquadrare l'argomento nel giusto contesto.

Intanto iniziamo con il dire che le carte di credito come sappiamo tutti, anche se non ne abbiamo una personalmente, sono uno strumento di pagamento molto utilizzato sia in ambito nazionale che internazionale, e ci sono milioni di cittadini che ne hanno una.

In quest’articolo vogliamo spiegare perché le persone che sono state inserite nell'albo o del registro dei cattivi pagatori avranno molta difficoltà a ottenere una carta di credito che da un certo punto di vista per queste persone è come un finanziamento, prestito che loro hanno difficoltà ad ottenere dopo che sono stati inseriti in quella lista.

Stiamo facendo riferimento a quelle persone che hanno contratto un finanziamento, hanno contratto un mutuo o un qualsiasi altro tipo di debito, e hanno delle passività in sospeso e quindi hanno delle rate che non hanno pagato.

A quel punto vengono inseriti in questa lista finché non saldano quello che devono saldare e ci staranno il tempo necessario e quindi dipenderà da quante rate devono ancora pagare, nel senso che ci sono persone che sono sotto di due rate e magari saranno in quella lista per un anno.

Cosa diversa se invece parliamo di persone che non hanno pagato più di due rate o comunque sono in ritardo di vari mesi o addirittura ci sono persone che non hanno estinto il debito e quindi quelle persone ci potrebbero stare in quella lista tre anni o addirittura in certi casi anche 5 anni.

La questione è in questi casi che se per esempio avranno bisogno di ottenere una carta di credito da una banca o anche se avessero bisogno di ottenere un qualsiasi altro tipo di finanziamento avranno più difficoltà Infatti molte persone è quello che fanno è optare per una carta prepagata rispetto alla quale siccome non c'è un credito da spendere perché la possiamo utilizzare solo finché abbiamo dei soldi, la banca non dovrà fare un'istruttoria di merito creditizio, e quindi non sa nemmeno se siamo in quella lista oppure no.

In certe situazioni è possibile ottenere una carta di credito anche se siamo nella lista dei cattivi pagatori

Fortunatamente come dicevamo dal titolo di questa seconda parte in alcune situazioni vi è la possibilità di richiedere il rilascio di una carta di credito anche se abbiamo avuto problemi nel pagare delle rate di altri finanziamenti anche se la richiesta sarà più complessa perché gli istituti finanziari potrebbero effettuare questa concessione, sempre che il cliente in questione presenti delle garanzie ben specifiche.

Di sicuro se ci troviamo in questa situazione non ci costa nulla andare a prendere delle informazioni con le varie banche e istituti di credito varie senza arrenderci al primo no, e possibilmente con la fiducia che se insistiamo prima o poi troviamo qualcuno che ci supporti in questo tipo di situazione che per molte persone può essere veramente sgradevole.