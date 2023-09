Chiude senza preavviso la palestra “Eyb”: i dipendenti si ritrovano senza lavoro, la clientela senza i rimborsi

La Slc Cgil di Torino è stata contattata dalle lavoratrici della palestra “Evolve Your Body” di via Rocca de Baldi 12, a Torino, che si sono trovate senza lavoro a causa della improvvisa chiusura, senza alcun preavviso, dell'attività.

Le lavoratrici, che già da tre mesi non percepivano lo stipendio, al ritorno dalle ferie hanno avuto l'amara sorpresa, mentre la proprietà non si è curata di avvisare né loro né la clientela pagante della chiusura.

"Stigmatizziamo questo modo di operare", attacca la Slc Cgil, "imprenditori senza scrupoli irrispettosi dei propri collaboratori, nonché dei propri clienti. La Slc Cgil chiede quali prospettive reali ci siano sulla possibilità di proseguire l’attività della palestra da parte di una società che avrebbe, a quanto risulta, rilevato l’attività e, di conseguenza, quale sia l’eventuale futuro occupazionale dei dipendenti coinvolti. Abbiamo avviato le procedure per il recupero retribuzioni dovute, al contempo la Federconsumatori Piemonte si è già attivata per la tutela dei clienti della palestra, per la messa in mora e il recupero delle somme anticipate. Invitiamo pertanto tutte le persone danneggiate a mettersi in contatto con la Federconsumatori Piemonte con sede a Torino, in via Pedrotti 25 tel. 011.285981 Mail: sportello@federconsumatori-torino.it per procedere con la costituzione in mora e chiedere il rimborso dei pagamenti effettuati".