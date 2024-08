Risse, degrado e rumore, alla Cinque si mappano minimarket e bar “problematici”: ecco dove si trovano

Musica fino a tardi, vociare e urla incessanti, persone che bivaccano per strada e consumano alcolici nottetempo, episodi di risse e degrado. La Circoscrizione 5 consegna al neo assessore alla Sicurezza della Città di Torino Marco Porcedda la mappa degli esercizi più problematici che determinano disturbo alla quiete pubblica a causa della vendita di alcolici prolungata in orari notturni.

Un problema non solo della Cinque

Un fenomeno che sempre più residenti denunciano, non solo sulla Cinque. Sempre in Torino Nord, ma sulla circoscrizione Sei, un problema analogo era stato evidenziato durante un incontro con i residenti sul degrado di Corso Taranto.

Nell’occasione Porcedda aveva evidenziato come fosse difficile prevedere una chiusura anticipata di minimarket e bar, ma più facile limitare la vendita di alcol dopo alcuni orari.



La mappatura della Cinque

Sulla Cinque il presidente Enrico Crescimanno ha inviato all’assessore e al Prefetto di Torino Donato Cafagna l’elenco dei luoghi, suddivisi per quartiere, dove sono state denunciate dai residenti situazioni di degrado.

Nove minimarket, Lucento la più 'colpita'

In totale sono nove minimarket e quattro i bar segnalati. Nella prima categoria il quartiere che evidenzia più problemi, secondo chi amministra la circoscrizione, è Lucento dove si evidenziano problemi in Piazza Sauro, Corso Lombardia, via Oriani e in via Borsi, all’angolo di via Brusa.

Situazioni analoghe vengono denunciate in Madonna di Campagna da piazza Villari, piazza Mattirolo e via Foligno, mentre in Borgo Vittoria e Vallette si chiede un’attenzione particolare in via Villar e in Corso Cincinnato all’angolo con piazza Manno.

Quattro bar 'attenzionati'

Sono stati poi portati all’attenzione dell’assessore e del Prefetto locali in via Orvieto e via Brin e due bar di via Borgaro.