Cortemilia: lo Spider-Man che porta il sorriso ai bambini ha chiuso la Fiera Nazionale della Nocciola

«Porta gioia nei luoghi dove di gioia c'è un gran bisogno» sono le parole che Vasco Rossi ha usato per descrivere Mattia Villardita, un ragazzo di 29 anni, originario di Savona, conosciuto come lo “Spiderman” che regala sorrisi ai bambini. Ed è proprio nella giornata conclusiva della Fiera Nazionale della Nocciola che Cortemilia lo ha ospitato nella Chiesa del Convento Francescano, per la presentazione del suo libro “IO E SPIDER-MAN. Storia vera di un supereroe normale”.

Insignito da Mattarella del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana «per l’altruismo e le fantasiose iniziative con cui contribuisce ad alleviare le sofferenze dei più giovani pazienti ospedalieri», Mattia Villardita è un volontario che si veste da supereroe e va nei reparti pediatrici degli ospedali di tutta Italia per portare un sorriso ai piccoli ricoverati.

A Cortemilia tante le persone e i bambini che lo hanno accolto e hanno ascoltato con interesse ed emozione gli aneddoti e i pensieri raccontati dall'autore, che con delicatezza e sincerità, insieme a Renata Barberis e Annalisa Beccuti, ha raccontato del suo rapporto con Spiderman, della sua malattia, della sua vita, dei suoi obiettivi futuri e soprattutto del suo hobby: il volontariato.

Dichiara il primo cittadino Roberto Bodrito: Si è chiusa con la presentazione del libro di Mattia Villardita la 69ª edizione della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia. Un momento molto importante, coinvolgente ed emozionante. Un po’ la sintesi dei valori espressi della Fiera, una promozione non solo del nostro territorio e delle sue eccellenze, ma anche tanti eventi di qualità, di aggregazione e di riflessione».

«Un grande momento per concludere in bellezza questa edizione – commenta Marco Zunino, consigliere comunale con delega a Turismo e Manifestazioni –. Conoscere Mattia è stata un’emozione unica. La sua è una testimonianza concreta di come sia possibile trasformare il dolore personale in energia positiva, al servizio degli altri».