Da Aka 7even a Beppe Braida: tutti gli del Settembre Chierese

È ricco di musica e concerti, momenti culturali, teatro, danza, cabaret il programma del Settembre Chierese 2023 per assicurare divertimento e svago a un pubblico di ogni età.



“Come di consueto-spiegano il sindaco Alessandro Sicchiero e l’assessora alla Cultura Antonella Giordano-grazie alla preziosa collaborazione della ProChieri siamo riusciti ad elaborare un calendario di eventi molto corposo e variegato. Vogliamo ringraziare il personale degli uffici comunali, le associazioni del territorio che sono coinvolte nei vari appuntamenti e le tante persone che lavorano per permettere alla nostra città di essere sempre attraente in questo periodo dell’anno che ci accompagna fino alle celebrazioni per i festeggiamenti della Madonna delle Grazie e per tutto il mese di settembre”.

Quest’anno si propone un programma di dieci appuntamenti che si svolgeranno presso l’area Tabasso. Si inizia dai più giovani il 1 settembre con Dj Set organizzato da Les Soirées, che normalmente anima le serate del Centro Giovanile ARKA. È stata una precisa scelta dell’Amministrazione quella di offrire loro la possibilità di esibirsi in uno spazio che garantisca maggiore visibilità e il coinvolgimento di tanti ragazzi e ragazze.

Sempre per i più giovani il concerto di Aka 7even il 5 settembre, unica tappa in Piemonte, mentre chi giovane lo era negli anni Ottanta e Novanta potrà riassaporare le sonorità di allora con i Jalisse, Gatto Panceri e Viola Valentino il 9 settembre, nella serata FESTIVALBAR. Due i momenti in cui ballare e scatenarsi: mercoledì 6 settembre con il DJ Gigi L’Altro e Dino Brown e giovedì 7 con Andrea Agresti e la sua band. E poi il cabaret, con COMEDY Ring insieme a Beppe Braida, Claudio Batta e Pino Campagna (l’8 settembre). In programma lunedì 4 settembre lo spettacolo DANZANDO CON L’ARTE della scuola di ballo A time for dancing e la commedia teatrale di grandissimo successo Forbici Follia, il 2 settembre, che conferma la collaborazione tra il Comune di Chieri e la Compagnia Torino Spettacoli.

Domenica 3 settembre si celebreranno i 20 anni dell’Associazione Ovidio e il gemellaggio con la città Romena Falticeni con lo spettacolo del Gruppo Pro Art e la cantante lirica Mariana Malos. E infine domenica 10 settembre, dopo la funzione votiva della Salve, la Filarmonica Chierese festeggerà i 130 anni della sua fondazione con un concerto. E sempre la Filarmonica sarà tra i protagonisti della nuova edizione della Vijà, il tradizionale appuntamento teatrale interamente in lingua piemontese, che si annuncia quest’anno ancora più ricco e spettacolare.

Per info e programma: www.comune.chieri.to.it, cultura@comune.chieri.to.it