Operai uccisi dal treno, il ministro Zangrillo a Brandizzo: "Una tragedia che non doveva accadere"

"Tragedia che non doveva accadere"

"Sono profondamente colpito, una tragedia che non doveva accadere- ha dichiarato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo-I lavori che stiamo facendo come Governo riguardo la sicurezza sul lavoro sono importanti, ma non sufficienti per una Repubblica fondata sul lavoro." "Non è accettabile -ha aggiunto - che delle persone che si svegliano al mattino o addirittura la notte per guadagnarsi da vivere e finiscano in questo modo".

Nel pomeriggio il ministro al Lavoro

Questo pomeriggio si recherà a Brandizzo il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone: ad accompagnarla l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, i rappresentanti dell'Inail e dell'Ispettorato del Lavoro.