A Nichelino tutto pronto per il nuovo anno scolastico: cambiati gli infissi alla Anna Frank

Si avvicina il suono della prima campanella e a Nichelino è ormai tutto pronto per l'inizio del nuovo anno scolastico. Durante l'estate si è lavorato molto per rimettere a posto diversi edifici scolastici, oltre ad aver dato il via ai lavori per la nuova elementare Papa Giovanni, che dovrebbe nascere nel giro di un anno e mezzo.

Alla Anna Frank investimento di 200 mila euro

Per impulso dell'assessore all'Istruzione Alessandro Azzolina, sono stati fatti lavori importanti alla Don Milani e alla Walt Disney, ultima (ma solo in ordine di tempo) è arrivata la scuola dell’infanzia Anna Frank, con un investimento complessivo di circa 200.000 euro. "Soldi che provengono da bandi a cui abbiamo deciso di partecipare e che abbiamo vinto", ha tenuto a sottolineare.

Azzolina: "Scuole più belle, sicure ed ecologiche"

"Agosto è terminato e adesso prosegue a tutta la corsa del piano straordinario per il rifacimento completo degli infissi di molte scuole prima del via delle lezioni", ha detto ancora Azzolina. "E continuiamo con gli uffici tecnici e le ditte a svolgere senza sosta sopralluoghi e interventi per preparare al meglio il rientro a scuola delle nostre ragazze e ragazzi. Perché in scuole più sicure, più belle ed ecologiche sarà anche più piacevole tornare a studiare".