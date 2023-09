Le fiamme distruggono la "casa dei gatti" sul Lungo Po Michelotti

Della "casa dei gatti" sul Lungo Po Michelotti resta solo la cenere e qualche pezzo di legno annerito. Questa sera intorno alle 20.30 i vigili del fuoco sono intervenuti sulle sponde del fiume, nel quartiere di Madonna del Pilone, per spegnere l'incendio che ha distrutto la struttura coperta da teli verdi che ospitava la colonia felina.

Le fiamme hanno avvolto completamente il piccolo gattile vicino all'ex bocciofila La Piemonte, di cui restano solo i profili esterni in metallo. In mezzo solo legno annerito e cenere. Sul Lungo Po Michelotti e Antonelli sono presenti diverse "case" dei gatti liberi. Da oggi una in meno