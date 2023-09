Mauro Glorioso colpito da una bici a Murazzi, sui social lo sfogo del fratello: "Potevano ucciderlo, ora potrebbero tornare liberi"

"Usciranno dal carcere senza nemmeno avere chiesto scusa. Io mi chiedo, ma davvero può essere permesso ciò a tre ragazzi che hanno quasi ucciso mio fratello?". A chiederselo è Michele Glorioso, fratello di Mauro, il ragazzo che il 21 gennaio scorso era stato colpito da una biciletta elettrica lanciata dal parapetto da un gruppo di 5 ragazzi, di cui tre minorenni, mentre si trovava ai Murazzi.

Mauro si trova ancora in ospedale, per una convalescenza lunghissima e faticosa. Oggi lo sfogo su Instagram del fratello: "E' arrivato il momento di condividere con voi il mio dolore", ha esordito in un video. Poi la spiegazione della scelta di parlare, che è legata all'iter della giustizia. Per i tre minorenni c'è infatti la concreta possibilità di una scarcerazione. La Procura per i minori contesta il tentato omicidio, ma è probabile che gli avvocati chiedano per i tre assistiti la messa in prova. Ossia - probabilmente - un'alternativa alla detenzione da scontare in una comunità.

Un'opzione che il fratello di Mauro non vuole nemmeno prendere in considerazione. "La mia speranza - spiega - è che il 7 settembre io possa dirgli: 'Maurino, hai avuto la giustizia che ti meriti'".