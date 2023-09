L’associazione Piccolo Grande Guerriero organizza la terza edizione di “CorriAMO X Simone”

L’associazione Piccolo Grande Guerriero, in collaborazione con Volley Montanaro, ha organizzato domenica 17 settembre la terza edizione di “CorriAMO X Simone”, manifestazione sportiva non competitiva di beneficenza, il cui ricavato finanzierà la ricerca scientifica della malattia PMLD. Appuntamento alle ore 9.30 in Piazza Luigi Massa a Montanaro.