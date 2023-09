La simpatia di Beppe Braida approda sul palco della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

Il grande comico e cabarettista di Zelig e Colorado, sulla cresta dell’onda dal 1989, Beppe Braida, approda sul palco della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola giovedì 7 settembre. Al Foro Festival, invece, è “Infernomania”: i DiscoInferno e i Discomania, insieme per una notte, per rivivere la musica Seventies & Eighties con zeppe e lustrini, brani, storie ed aneddoti.

PROGRAMMA

Sala conferenze, Piazza Sant’Agostino, ore 18

Aspassoconme, showcooking con I Cuochi della Mole, con Rossana Turina

Il format Aspassoconme, creato da Rossana Turina imprenditrice e da sempre impegnata nella diffusione della cultura e nel valore dei territori, in collaborazione con ACPM (associazione Cuochi della Mole) unisce le eccellenze produttive a quelle dell’arte culinaria. Durante l’appuntamento si incontreranno in diretta i cuochi di alcuni ristoranti del torinese che si cimenteranno in speciali ricette dedicate al peperone insieme ad altre eccellenze agricole di Confagricoltura. Partecipa Cristina Cuscunà dell’associazione Cuochi della Mole ed a ogni piatto sarà abbinato un vino raccontato dal giornalista Alessandro Felis.

Partecipano: Mara Merlo del ristorante Savoi di Torino con la ricetta "Sua Maestà il peperone" e Loredana Fiorio del ristorante Cantine Risso di Torino con la ricetta "Filetto di maialino con peperone corno di bue in agrodolce".

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 18

“Il cuore del tempo”, spettacolo con i ragazzi e le ragazze di casa Roberta-O.A.M.I.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 20

”La fiera che vorrei ...”

Presentazione dello studio pluriennale di rinnovo complessivo dell’immagine della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola curato dal Politecnico di Torino - Dipartimento di Architettura e Design. Alla presentazione si affianca la mostra in via Valobra che presenta i nuovi scenari di Lay Out Fieristico elaborati nel Master in Interior, Exhibit & Retail Design del Politecnico (2023), la sintesi della prima proposta di Immagine Visiva Coordinata (2022), le Analisi Preparatorie e i risultati finali dei questionari dei visitatori raccolti durante la Fiera 2022, le Prime Prospettive Evolutive Della Fiera per la valorizzazione della Città e del territorio.

Pala BTM, viale Garibaldi 29, ore 20

“Insieme per la Ricerca” - Cena benefica a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro onlus

BTM – Banca Territori del Monviso donerà 10 euro per ogni partecipante alla cena e 15 euro saranno devoluti direttamente dal costo della cena. La cena sarà allestita con tavoli rotondi e avrà un costo di 50 euro a persona.

Menù: aperitivo di benvenuto con stuzzichini; finissima di Fassone con porcini e Castelmagno; soufflé di peperoni con fonduta di Raschera; tajarin all’ortolana con salsicca di Bra; filetto mignon al pepe verde con patate al forno e peperoni; charlotte creole; caffè Dicaf; acqua gasata e naturale Hydra; vino bianco e rosso piemontesi Doc.

Prenotazioni: 389 1849916 o 380 7102328.

C.A.I., via Bobba 10, ore 20.30-23

Porte aperte al C.A.I. Sezione di Carmagnola

Museo civico Navale, piazza Mazzini 1, ore 20.30-23

Apertura serale straordinaria del Museo Civico Navale

Il Museo Civico Navale di Carmagnola documenta la vita quotidiana in mare: la storia della Marina Italiana, le attività navali dall’Unità d’Italia ad oggi, l’ambiente marino e il modellismo navale.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 21

Confessioni Laiche, con Paolo Massobrio

Le “Confessioni Laiche” quest’anno coinvolgono alcune famiglie di imprenditori affermati a livello nazionale e internazionale. Sul palco con Paolo Massobrio, Carlo Gai, dell’azienda omonima di Ceresole conosciuta per gli innovativi impianti di imbottigliamento utilizzate dalle principali cantine italiane.

Giardini del Castello, area Bimbi in Fiera, ore 21

Pepper Magic Show – “Uno spettacolo magico e gustoso servito per voi”, a cura di Beppe Brondino e Madame Zora

Spettacolo per bambini.

Il Foro Festival, Foro Boario, ore 21

Infernomania

I DiscoInferno e i Discomania, insieme per una notte, per rivivere la musica Seventies & Eighties con zeppe e lustrini, brani, storie ed aneddoti. Ingresso gratuito.

Salotto della Fiera, Piazza Sant’Agostino, ore 21.30

Beppe Braida Show

Il grande comico e cabarettista di Zelig e Colorado sulla cresta dell’onda dal 1989.

Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

Orario Fiera: da lunedì a venerdì 18-24 I sabato e domenica 10-24

Orario Piazza dei Sapori: apertura in orario Fiera, chiusura stand 00.30

www.fieradelpeperone.it

Ufficio Manifestazioni: 011 9724222/270 cultura@comune.carmagnola.to.it