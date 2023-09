Nuovo riferimento per le cure dentali per i pazienti del Canavese

1 sala Tac CBCT in cui si eseguono esami in 3D

1 sala relax in cui, dopo gli interventi, i pazienti possono intrattenersi un po’ di tempo per rilassarsi.

Nel nuovo studio dentistico si affrontano tutti i tipi di casi odontoiatrici nella loro interezza. Si esegue ogni trattamento odontoiatrico di cui possono avere bisogno i pazienti per ritrovare il sorriso, come i Trattamenti di Igiene Dentale, lo Sbiancamento, il Trattamenti di Conservativa, l’Endodonzia, la Chirurgia Orale, l’Implantologia e l’inserimento delle Protesi Rimovibili e Fisse. In questo studio, come in tutte le sedi Unica, i casi più complessi vengono affrontati con un approccio multidisciplinare. Più specialisti seguono il caso per una valutazione completa del problema e il raggiungimento di una soluzione soddisfacente dal punto di vista funzionale ed estetico.

Da Unica Clinica Dentale la sicurezza ha sempre avuto importanza fondamentale. Le misure di sicurezza adottate in studio sono a tutela dei pazienti e degli operatori coinvolti in tutti i tipi di trattamento. Quotidianamente viene seguito un rigido controllo di sterilizzazione degli strumenti, in modo da fargli seguire una filiera di tracciabilità. Cosa si intende con ciò? Che ogni strumento sterilizzato viene codificato in modo da poter risalire per cosa è stato utilizzato. In questo modo è possibile, per ogni procedura eseguita, conoscere tutti gli strumenti utilizzati.

Unica Clinica Dentale riesce a raggiungere i suoi standard di qualità grazie allo staff in forza da Unica Rivarolo. In sede Unica Clinica Dentale Rivarolo Canavese lavorano 2 receptionist, 2 assistenti alla poltrona qualificate, 3 igienisti dentali, 2 odontoiatri generalisti e 2 chirurghi oltre al responsabile dello studio, il consulente commerciale Massimo Venturino. Questa figura, presente in tutti gli studi dentistici Unica, serve per gestire il rapporto tra l’area clinica e il paziente. Il suo supporto consente al paziente di affrontare serenamente il percorso di cura dal dentista. È una figura strategica dal punto di vista psicologico e professionale. È lui incaricato a trovare la soluzione più idonea per i pazienti per quanto riguarda tutta la gestione extra-clinica del rapporto con lo studio durante il percorso di cura.