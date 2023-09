Da Torino a Cina, Usa e Messico per rendere l'energia delle fabbriche più green: la missione di Enerbrain non ha confini

Gli Usa, il Messico, la Cina, oltre all'Europa. Non conosce confini la "missione" di Enerbrain, azienda torinese che si occupa di ridurre le emissioni di anidride carbonica e di alleggerire le "impronte" dell'attività delle fabbriche sull'ambiente.

Dieci Paesi, 3 continenti e 57 stabilimenti Il nuovo progetto - legato alla digital energy - prevede di raggiungere 57 stabilimenti industriali distribuiti in 10 Paesi in 3 continenti. Si tratta di una partnership decennale a 4 partner che ha come obiettivo la decarbonizzazione di uno dei maggiori produttori di componentistica per automotive attraverso l’applicazione di sistemi per la digitalizzazione della gestione energetica. Protagonista, sarà un meccanismo di controllo che terrà monitorati i consumi di elettricità e gas per tutti gli stabilimenti coinvolti.

Controllare elettricità e gas naturale Enerbrain, in questa squadra, dovrà installare la sua soluzione specifica per il monitoraggio energetico con focus sui consumi di energia elettrica e gas naturale. L’obiettivo è creare una piattaforma di monitoraggio energetico a livello Corporate che permetta di definire azioni di efficientamento energetico, grazie al supporto di un team di esperti. L’intervento di Enerbrain include la fornitura di hardware, la sua installazione e la messa in servizio, la stesura della documentazione correlata, la gestione del flusso di dati e un supporto continuo post-intervento.