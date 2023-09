Il mondo musicale si stringe attorno allo Spazio211: "Magazzini sul Po ospitano nostro concerto, in attesa di azioni concrete dalle Istituzioni"

Concerto al Magazzino sul Po

A comunicarlo sono gli stessi organizzatori , che spiegano: " Per non deludere né scoraggiare le numerosissime persone che ci stanno scrivendo con affetto e passione, abbiamo deciso di spostare l’imminente concerto di Buck Meek dei Big Thief (che sarebbe stato altrimenti annullato) mercoledì 13 settembre presso il Magazzino sul Po, che ringraziamo di cuore per il supporto ".

"In attesa di azioni concrete da parte delle istituzioni"

Regione: "Periferie torinesi abbandonate"

Purchia: "Comune non ha abbandonato Spazio 211"

"Ma Barriera di Milano - aggiunge Purchia - non può essere descritta come il luogo più degradato di Torino e d'Italia. Non è così. Ci sono il Bunker, l'Ecomuseo, Cascina Marchesa: sono luoghi di aggregazione e socializzazione, non dell'orrore". "Chiude uno spazio sovvenzionato in questi anni dalla Città con i bandi React, i Punti Verdi e Todays". "Il Comune non ha abbandonato Spazio 211: anzi proprio per quelle criticità, ha investito più che in altri luoghi" conclude Purchia.